Во Дворце спорта в Уфе прошел «Вечер бокса»

В городском Дворце спорта прошли шесть боев с участием профессионалов. Главным событием турнира стала встреча между олимпийским чемпионом из России Альбертом Батыргазиевым и итальянцем Лазе Суатом. Выходили на ринг и представители Башкортостана.
Главным событием боксерского вечера в Уфе должен был стать бой между Альбертом Батыргазиевым и итальянцем Лазе Суатом. Россиянин считался фаворитом. Боксер по прозвищу «Альба» впервые выходил на ринг в статусе олимпийского чемпиона. Альберт Батыргазиев очень ответственно подошел к бою против Суата. Ему предшествовала длительная и напряженная подготовка. Но самому поединку не суждено было стать продолжительным. Уже во втором раунде соперник олимпийского чемпиона схватился за плечо, а лицо его исказила гримаса боли. Бой был остановлен. При этом такая победа Альберта скорее разочаровала.
«Вечер бокса» посетил глава Башкортостана Радий Хабиров. Посмотреть на поединки пришли и прославленные российские чемпионы Александр Поветкин и Денис Лебедев.
В соглавном бою вечера сошлись два непобежденных российских боксера. Харитон Агрба встретился с Андреем Маиком. Агрба вел бой к своей уверенной победе. После пятого раунда Маик из-за травмы отказался от продолжения поединка.
Порадовали местных болельщиков сразу три башкирских боксера. Артур Субханкулов одержал победу над Андреем Ведьмедем. Эта победа стала для него второй в профессиональной карьере. А вот другие представители Башкортостана Иван Абрамов и Данис Габдрафиков успешно провели свои дебютные поединки на профессиональном ринге. Абрамов не без труда справился с опытным Алексеем Хановым, а Габдрафиков был сильнее Владимира Флэйшгауэра.
Таким образом сразу несколько башкирских спортсменов сумели ярко заявить о себе среди профессионалов. А «Вечер бокса» стал спортивным украшением Дня Республики.