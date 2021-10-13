Во Дворце спорта в Уфе прошел «Вечер бокса»

В городском Дворце спорта прошли шесть боев с участием профессионалов. Главным событием турнира стала встреча между олимпийским чемпионом из России Альбертом Батыргазиевым и итальянцем Лазе Суатом. Выходили на ринг и представители Башкортостана.

Главным событием боксерского вечера в Уфе должен был стать бой между Альбертом Батыргазиевым и итальянцем Лазе Суатом. Россиянин считался фаворитом. Боксер по прозвищу «Альба» впервые выходил на ринг в статусе олимпийского чемпиона. Альберт Батыргазиев очень ответственно подошел к бою против Суата. Ему предшествовала длительная и напряженная подготовка. Но самому поединку не суждено было стать продолжительным. Уже во втором раунде соперник олимпийского чемпиона схватился за плечо, а лицо его исказила гримаса боли. Бой был остановлен. При этом такая победа Альберта скорее разочаровала.

Не знал исход поединка, любой удар может быть последним. Была установка – минимизировать количество пропущенных ударов. Конечно, хотелось боксировать большее количество раундов.

Альберт Батыргазиев, олимпийский чемпион по боксу, чемпион Европы по версии WBO

«Вечер бокса» посетил глава Башкортостана Радий Хабиров. Посмотреть на поединки пришли и прославленные российские чемпионы Александр Поветкин и Денис Лебедев.

Я здесь уже бывал. Мы были у памятника Салавату Юлаеву. Мне нравится красивый вид реки.

Денис Лебедев, чемпион мира по боксу по версии WBA (2012-2018)

В соглавном бою вечера сошлись два непобежденных российских боксера. Харитон Агрба встретился с Андреем Маиком. Агрба вел бой к своей уверенной победе. После пятого раунда Маик из-за травмы отказался от продолжения поединка.

Фото №1 - Во Дворце спорта в Уфе прошел «Вечер бокса»
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Порадовали местных болельщиков сразу три башкирских боксера. Артур Субханкулов одержал победу над Андреем Ведьмедем. Эта победа стала для него второй в профессиональной карьере. А вот другие представители Башкортостана Иван Абрамов и Данис Габдрафиков успешно провели свои дебютные поединки на профессиональном ринге. Абрамов не без труда справился с опытным Алексеем Хановым, а Габдрафиков был сильнее Владимира Флэйшгауэра.

Таким образом сразу несколько башкирских спортсменов сумели ярко заявить о себе среди профессионалов. А «Вечер бокса» стал спортивным украшением Дня Республики.

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