В Башкирии сформировали сборную по бадминтону среди спортсменов не старше 15 лет

Сформировали сборную республики по бадминтону среди спортсменов не старше 15 лет. Это удалось сделать по итогам соревнований республиканского первенства в Уфе. Ранее башкирские атлеты успешно стартовали в сезоне на турнирах российского уровня.

Очередной победный гейм в исполнении Юлии Баландиной и Данила Негаева. В миксте им не было равных на соревнованиях в Уфе. Ранее в этой же дисциплине они завоевали золото на всероссийском турнире в Омске. Всего с начала сезона спортсмены успели выступить на трех крупных спортивных форумах. Из Челябинска и Перми ребята на двоих привезли около десяти медалей.

Еще одна звездочка уфимского бадминтона – Полина Петрова. Спортсменке только исполнилось 11-ть, а она уже выступает на соревнованиях в возрастной группе до 13 лет. На последних стартах Петрова завоевала две бронзовые медали.

Первенство Башкортостана до 15 лет стало отборочным турниром на соревнование российского уровня, которое пройдет в конце октября. По итогам республиканского турнира тренеры сформируют состав команды региона. Всего в Уфе выступили около 50 спортсменов. Конкуренцию хозяевам площадки составили гости из Межгорья.