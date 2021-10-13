В Башкирии завершился 22-й турнир по греко-римской борьбе памяти Рима Султанова

В Сибае завершился 22-й традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти Рима Султанова. В нем приняли участие более 100 спортсменов не старше 16 лет. Они боролись за медали в 12-ти весовых категориях.
Призовые места оспаривали гости из Оренбургской и Челябинской областей, а также борцы из Башкортостана. Победителей и призёров соревнований наградили и поздравили Премьер-министр Правительства Республики Андрей Назаров и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Мишин.
Перед началом турнира юных борцов напутствовали трёхкратный чемпион мира среди спортсменов с нарушением слуха Исмаил Насрулаев, чемпион мира и Европы Ислам Опиев и победитель первенства мира Адлан Амриев. Воспитанники башкирской школы борьбы показал свои коронные приёмы, которые помогли им одерживать победы на международной арене.