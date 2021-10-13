В Башкирии завершился 22-й турнир по греко-римской борьбе памяти Рима Султанова

Это наша обязанность. Не только наши старания, что мы стали чемпионами мира, это старания тренеров. Они передали нам, а мы должны передать детям. Из 100 один должен выйти.

Исмаил Насрулаев, трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха