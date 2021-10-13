В Башкирии завершился 22-й турнир по греко-римской борьбе памяти Рима Султанова

В Сибае завершился 22-й традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти Рима Султанова. В нем приняли участие более 100 спортсменов не старше 16 лет. Они боролись за медали в 12-ти весовых категориях.

Призовые места оспаривали гости из Оренбургской и Челябинской областей, а также борцы из Башкортостана. Победителей и призёров соревнований наградили и поздравили Премьер-министр Правительства Республики Андрей  Назаров и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Мишин.

Перед началом турнира юных борцов напутствовали трёхкратный чемпион мира среди спортсменов с нарушением слуха Исмаил Насрулаев, чемпион мира и Европы Ислам Опиев и победитель первенства мира Адлан Амриев. Воспитанники башкирской школы борьбы показал свои коронные приёмы, которые помогли им одерживать победы на международной арене.

Это наша обязанность. Не только наши старания, что мы стали чемпионами мира, это старания тренеров. Они передали нам, а мы должны передать детям. Из 100 один должен выйти.

Исмаил Насрулаев, трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха
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