В Уфе двое детей отравились хлоркой в комплексе отдыха

В Уфе два маленьких ребёнка были госпитализированы с тяжелым отравлением. По предварительной информации, дети отравились хлоркой в комплексе отдыха, который расположен в Черниковке.

Фото №1 - В Уфе двое детей отравились хлоркой в комплексе отдыха

Как сообщает портал Mash Batash, несовершеннолетние дети отдыхали вместе с родителями у бассейна. Взрослые сразу почувствовали едкий запах. Вскоре у отдыхающих начало резать глаза, появился кашель, а одного из детей стошнило прямо в воде.

Администрация комплекса заверила, что концентрация хлора в норме. Однако после возвращения домой ребёнку уфимки стало плохо: у него началась рвота с кровью. Семью оперативно госпитализировали. Известно, что мама пострадавшей девочки уже написала заявление в полицию.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии