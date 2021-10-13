В Уфе двое детей отравились хлоркой в комплексе отдыха

В Уфе два маленьких ребёнка были госпитализированы с тяжелым отравлением. По предварительной информации, дети отравились хлоркой в комплексе отдыха, который расположен в Черниковке.

Как сообщает портал Mash Batash, несовершеннолетние дети отдыхали вместе с родителями у бассейна. Взрослые сразу почувствовали едкий запах. Вскоре у отдыхающих начало резать глаза, появился кашель, а одного из детей стошнило прямо в воде.