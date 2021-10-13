Девочка из Уфы попала в финал конкурса моды «Мисс Останкино»

11-летняя Ангелина будет бороться за главный приз – контракт на участие в различных программах на телевидении. Сейчас юная уфимка активно готовится к конкурсу. Она тренирует дикцию, эмоциональную подачу. Ангелина рассказала, что готовит визитку о себе как о представителе многонационального и яркого региона.