Девочка из Уфы попала в финал конкурса моды «Мисс Останкино»

Ангелина Фасхиева из Уфы стала финалисткой масштабного конкурса моды и красоты «Мисс Останкино».

Фото №1 - Девочка из Уфы попала в финал конкурса моды «Мисс Останкино»

11-летняя Ангелина будет бороться за главный приз – контракт на участие в различных программах на телевидении. Сейчас юная уфимка активно готовится к конкурсу. Она тренирует дикцию, эмоциональную подачу. Ангелина рассказала, что готовит визитку о себе как о представителе многонационального и яркого региона.

Вместе с семьёй Ангелина ходит на конкурсы чтецов, готовит песню для творческого этапа и наряды для подиума.

Фото: little_angel_angelina

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