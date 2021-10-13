В Уфе застройщик похитил у дольщиков более 600 млн рублей

В Уфе фирма-застройщик стала фигурантом уголовного дела. Руководство компании обмануло дольщиков более чем на 600 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
В 2017 году фирма запланировала постройку 19-этажного дома на улицах Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской. Квартиры в недостроенном доме купили 224 жителей Уфы. Фирма получила оплату, заключила договоры и пообещала сдать дом уже в третьем квартале 2021 года.
Однако дом так и осталось недостроенным. Степень его готовности составляет всего 30%. Теперь в деле разбираются правоохранители.