Жители Башкирии заметили медвежонка посреди улицы

Медвежонок бродил в поисках пищи недалеко от границы Башкирии. Его увидели местные жители и выложили фотографии в соцсетях. О выходе к людям дикого животного жители Катав-Ивановского района сообщили в министерство экологии Челябинской области.

Медведь был обессилен. Его доставили в клинику Карена Даллакяна. Животному оперативно оказали первую необходимую помощь. Сейчас ветеринары продолжают бороться за здоровье косолапого.

По словам замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, детеныш долго бродил в поисках пропитания и прошел большое расстояние. Также известно, что это самка.