В Башкирии продолжается отбор на участие в чемпионате «Абилимпикс»

Отбор в очно-дистанционном формате VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ проходит с 4 по 17 октября.

В составе региональной команды выступают 92 участника по 62 компетенциям. Площадки для проведения чемпионата предоставили профессиональные учебные заведения Уфы, Салавата, Стерлитамака, Благовещенска.

Победители пройдут в финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс-2021» и выступят уже там. Финал пройдет с 15 по 19 ноября в Москве на ВДНХ.