На Башкортостан надвигается африканская чума свиней

В Башкирии появилась угроза распространения африканской чумы свиней. На территории региона усиливается контроль за свиноводческими хозяйствами республики. Каждый день фиксируются новые вспышки.

В связи с напряженной обстановкой специалисты Управления ветеринарии и Россельхознадзора по республике ежеквартально проводят обследования свиноводческих предприятий. Сотрудники ведомств проверяют соблюдение ветеринарных правил содержания животных.

Также проводятся исследования свиноводческой продукции на территории республики. Свыше 1400 проб продукции уже прошли анализ. Наибольшая концентрация свинопоголовья республики находится в Благоварском, Чишминском, Буздякском районах. Эти районы в находятся в зоне риска.