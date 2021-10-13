Жители Башкирии стали чаще пользоваться кэшаутом

За прошедшие полгода кэшаут-операции проводились 21 тысячу раз. Это в 2 раза больше по сравнению с показателями прошлого года. По данным Национального банка республики, сумма, получаемая с помощью сервиса, увеличилась на 60% и достигла 29 миллионов рублей.

Услуга ориентирована, прежде всего, на жителей деревень и сёл, где практически нет банкоматов. Сервис позволяет быстро снимать деньги с карты на кассах магазинов, АЗС, а также в почтовых отделениях. Последние являются платежными агентами, за что получают льготы от банков.