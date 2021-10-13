В Уфе начали проверку по делу об отравлении детей парами опасного вещества

Следственный комитет взял на контроль ситуацию с отравлением детей парами опасного вещества в одном из банных комплексов города. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Напомним, двое детей вместе с родителями в бассейне одного из оздоровительно-развлекательных комплексов Уфы почувствовали резкий запах хлора. Дети и взрослые почувствовали недомогание. Одного из детей доставили в больницу для осмотра. Там врачи диагностировали у ребёнка отравление парами хлора. Как известно, при вдыхании высоких концентраций этого вещества возможен летальный исход – попадая в легкие, хлор вызывает удушье.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи начали устанавливать все обстоятельства случившегося. В ближайшее время они опросят сотрудников комплекса, а также проведут необходимые исследования, чтобы проверить соответствие оказываемых услуг и их законность.