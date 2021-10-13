Жители Башкирии смогут написать этнографический диктант

Жителей Башкирии приглашают присоединиться к Международной акции. Акция пройдёт с 3 по 7 ноября в режиме онлайн. Диктант приурочен к празднованию Дня народного единства. Задания включают в себя вопросы не только об этносах, но и о принципах мирности наций.