В Башкирии бензин стал чуть дешевле

В Башкирии в октябре подешевело топливо. По данным Башстата, в сентябре цены на бензин снизились по сравнению с августом.
Бензин марки АИ-92 в Башкирии в среднем стоит в 44,71 рубль за литр. В августе он стоил 45,08 рублей. Средняя цена за литр топлива такой марки – 47,87 рублей. Это на 41 копейку дешевле, чем в августе.
За заправку АИ-98 автомобилисты заплатят 55,64 рубля за литр. В позапрошлом месяце этот бензин стоил 55,93 рублей за литр. А вот дизель подешевел незначительно. В сентябре заправиться им стоило 48,08 рублей. Это всего на 29 копеек дешевле, чем в августе.