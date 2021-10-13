В Башкирии бензин стал чуть дешевле

В Башкирии в октябре подешевело топливо. По данным Башстата, в сентябре цены на бензин снизились по сравнению с августом.

Бензин марки АИ-92 в Башкирии в среднем стоит в 44,71 рубль за литр. В августе он стоил 45,08 рублей. Средняя цена за литр топлива такой марки – 47,87 рублей. Это на 41 копейку дешевле, чем в августе.