Самоизоляция 65+ в Башкортостане: что разрешено и как обратиться за помощью

Сегодня в республике ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания. Речь идет о тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Для того, чтобы сходить в магазин, аптеку или на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, для них выделено определенное время. Но в этом деле можно попросить помощи и у волонтеров.
Пенсионер Шамиль Баширов просит поставить коробку на полку. Мужчина – инвалид по зрению. Из дома практически не выходит, поэтому просит сходить в магазин кого-то из знакомых или обращается к волонтерам, как в этот раз. В наборе – крупы, макароны, чай, консервы, печенье и многое другое.
Подобные наборы волонтеры проекта «Наша забота» передают тем, у кого трудное финансовое положение, а также одиноко проживающим, находящимся в центре внимания соцслужб. Но есть и другая помощь.
Заявки на доставку продуктов и лекарств операторы колл-центра «Наша забота» принимают по номеру 8-800-201-89-03. Они составляют список лекарств и продуктов, которые нужны, а после передают волонтерам, которые отправятся в магазин или аптеку и доставят все до порога. Оплатить нужно будет только стоимость покупок. Обратиться в штаб могут и люди с хроническими заболеваниями, беременные и инвалиды. Кроме того, автоволонтеры могут помочь и в других вопросах.
С сегодняшнего дня на обязательную самоизоляцию необходимо уйти пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики. Ранее к Радию Хабирову с такой просьбой обратились главврачи нескольких крупных медучреждений. Ведь пожилые – наиболее уязвимая группа населения при пандемии.
По информации регионального Минздрава, в последнее время снизились темпы вакцинации и выросло число госпитализаций. Ежесуточно ковид уносит жизни более 30 жителей Башкортостана. Эксперты отмечают: новые ограничения призваны спасти людей. Ведь подобные меры уже давали эффект.
И все же пожилым и людям с хроническими заболеваниями не придется сидеть взаперти. Они могут сходить за продуктами, в аптеку, на прием к врачу, съездить на дачу или посетить кладбище с 11 утра до часу дня. А работодателям рекомендуется перевести на дистант сотрудников старше 65 лет, если они не вакцинированы или не переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев.