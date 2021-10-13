Самоизоляция 65+ в Башкортостане: что разрешено и как обратиться за помощью

Сегодня в республике ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания. Речь идет о тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Для того, чтобы сходить в магазин, аптеку или на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, для них выделено определенное время. Но в этом деле можно попросить помощи и у волонтеров.

Пенсионер Шамиль Баширов просит поставить коробку на полку. Мужчина – инвалид по зрению. Из дома практически не выходит, поэтому просит сходить в магазин кого-то из знакомых или обращается к волонтерам, как в этот раз. В наборе – крупы, макароны, чай, консервы, печенье и многое другое.

Иногда очень тяжело приходится, поэтому продуктовые наборы очень выручают меня. Готовлю, могу сварить курицу, еще кое-что. Шамиль Баширов, пенсионер

Подобные наборы волонтеры проекта «Наша забота» передают тем, у кого трудное финансовое положение, а также одиноко проживающим, находящимся в центре внимания соцслужб. Но есть и другая помощь.

Заявки на доставку продуктов и лекарств операторы колл-центра «Наша забота» принимают по номеру 8-800-201-89-03. Они составляют список лекарств и продуктов, которые нужны, а после передают волонтерам, которые отправятся в магазин или аптеку и доставят все до порога. Оплатить нужно будет только стоимость покупок. Обратиться в штаб могут и люди с хроническими заболеваниями, беременные и инвалиды. Кроме того, автоволонтеры могут помочь и в других вопросах.

Можно оставить заявку, и волонтер поможет добраться до больницы или пункта вакцинации. Сейчас эта помощь снова запущена, мы помогаем гражданам 65+, которые оказались на самоизоляции. Александр Мельников, заместитель руководителя регионального отделения партии «Единая Россия»

С сегодняшнего дня на обязательную самоизоляцию необходимо уйти пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики. Ранее к Радию Хабирову с такой просьбой обратились главврачи нескольких крупных медучреждений. Ведь пожилые – наиболее уязвимая группа населения при пандемии.

Коронавирус обостряет все остальные тяжелые заболевания, которые в основном проявляются у людей старше 65 лет. Нужно сделать прививку и сидеть дома, чтобы снизить риск заражения. Мухаррам Бикбов, директор Уфимского НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан

Ситуация в стране и республике за последние две недели заметно ухудшилась, больницы переполнены. Для лиц пожилого возраста эти меры являются спасительными. Виль Тимербулатов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук

По информации регионального Минздрава, в последнее время снизились темпы вакцинации и выросло число госпитализаций. Ежесуточно ковид уносит жизни более 30 жителей Башкортостана. Эксперты отмечают: новые ограничения призваны спасти людей. Ведь подобные меры уже давали эффект.

Это не единоличное решение руководителя страны или региона. Это коллективное решение, анализ ситуации многими специалистами. Когда ранее принимались такие решения, результат был положительный. Фидус Ямалтдинов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан /2003-2012 гг./