В Башкортостане в список обязательной вакцинации вошли более 30 категорий граждан

В Башкортостане вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей. Об этом заявили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Как следует из документа, прививки необходимо сделать не менее 80% представителей этих групп.
В специальный перечень включены более 30 категорий граждан, в том числе лица в возрасте от 60 лет, работники медицинских, фармацевтических, санитарно-оздоровительных, образовательных организаций. К ним отнесены соцработники и люди, проживающие в учреждениях социального обслуживания, сотрудники МФЦ, почты, транспорта, сферы ЖКХ, учреждений культуры, пенсионного и медицинского страхования, служб занятости, клиентских подразделений финансовых организаций. Сделать прививку необходимо представителям правоохранительных органов, учреждений уголовно-исправительной системы, военнослужащим, государственным и муниципальным служащим и другим. С полным документом можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора по Башкортостану. Вакцинироваться первым компонентом данные граждане должны до 18 ноября, а вторым – до 18 декабря.
В Башкортостане поэтапно вводятся антиковидные меры. С 18 октября, то есть со следующего понедельника, новые антиковидные ограничения распространятся на салоны красоты, косметические, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, где более 50 посадочных мест. Главная цель, которую преследуют врачи, – разорвать цепочку заражений. Сотрудники заведений общественного питания призывают жителей вакцинироваться. Это позволит быстрее вернуться к обычной жизни.