В Башкортостане в список обязательной вакцинации вошли более 30 категорий граждан

Когда в прошлом году РКБ закрыли на карантин, наше кафе направило 600 кг еды в поддержку врачам. С тех пор у нас с ними добрые отношения, и когда летом сотрудников общепита призвали вакцинироваться, мы пригласили инфекционистов, они рассказали нам о плюсах и минусах, и мы приняли решение вакцинироваться.

Ренат Хилажев управляющий партнер кафе «Радость есть»