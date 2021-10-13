В Башкортостане в список обязательной вакцинации вошли более 30 категорий граждан

В Башкортостане вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей. Об этом заявили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Как следует из документа, прививки необходимо сделать не менее 80% представителей этих групп.

В специальный перечень включены более 30 категорий граждан, в том числе лица в возрасте от 60 лет, работники медицинских, фармацевтических, санитарно-оздоровительных, образовательных организаций. К ним отнесены соцработники и люди, проживающие в учреждениях социального обслуживания, сотрудники МФЦ, почты, транспорта, сферы ЖКХ, учреждений культуры, пенсионного и медицинского страхования, служб занятости, клиентских подразделений финансовых организаций. Сделать прививку необходимо представителям правоохранительных органов, учреждений уголовно-исправительной системы, военнослужащим, государственным и муниципальным служащим и другим. С полным документом можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора по Башкортостану. Вакцинироваться первым компонентом данные граждане должны до 18 ноября, а вторым – до 18 декабря.

Фото №1 - В Башкортостане в список обязательной вакцинации вошли более 30 категорий граждан

В Башкортостане поэтапно вводятся антиковидные меры. С 18 октября, то есть со следующего понедельника, новые антиковидные ограничения распространятся на салоны красоты, косметические, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, где более 50 посадочных мест. Главная цель, которую преследуют врачи, – разорвать цепочку заражений.  Сотрудники заведений общественного питания призывают жителей вакцинироваться. Это позволит быстрее вернуться к обычной жизни.

Когда в прошлом году РКБ закрыли на карантин, наше кафе направило 600 кг еды в поддержку врачам. С тех пор у нас с ними добрые отношения, и когда летом сотрудников общепита призвали вакцинироваться, мы пригласили инфекционистов, они рассказали нам о плюсах и минусах, и мы приняли решение вакцинироваться.

Ренат Хилажев управляющий партнер кафе «Радость есть»

Это все скоро пройдет, надеемся, что ненадолго. Конечно, тяжелая ситуация в нашей индустрии. Какой раз уже мы это проходим, надеемся, что и в этот раз пройдем.

Владислав Ловков управляющий рестораном «Сыровар Ловков»

При себе нужно иметь необходимые документы, это временные ограничения правительства, поэтому нужно относиться к этому с пониманием. Мы за безопасность и комфорт наших посетителей.

Наталья Султангареева управляющий ТРЦ «Ультра»
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