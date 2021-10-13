В Башкирии села, соседние с районом ЧС по птичьему гриппу, проверят на факты заражения

Для недопущения распространения птичьего гриппа несколько сел в Шаранском районе включили в зону наблюдения. В соседнем, Туймазинском районе, действует режим чрезвычайной ситуации. Первый случай заражения птичьим гриппом был выявлен в начале октября в деревне Бишкурай.

По предварительным данным, гуси могли заразиться на озере от перелетных птиц. Сейчас по указу главы республики в радиусе 11 километров проходят проверки. Специалисты отбирают пробы крови птиц для исследований на исключение заболевания. Эта процедура охватит 10% имеющегося в сельских поселениях поголовья птиц. В Шаранском районе прошло заседание по недопущению птичьего гриппа на территорию района.

Фото №1 - В Башкирии села, соседние с районом ЧС по птичьему гриппу, проверят на факты заражения

Мы возьмем около 50 проб крови птиц в разных деревнях. Пробы будут отправлены в Уфу в нашу республиканскую ветеринарную лабораторию. Максимум завтра будут известны результаты.

Рифгат Таюпов, начальник шаранской районной ветеринарной станции Республики Башкортостан
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