Жители Башкирии вновь массово жалуются на платежки за отопление

Не успели ресурсники подать тепло в дома, как людям начали приходить квитанции, причем за полный расчетный период. В основном жалуются на БашРТС. Похоже, проблема уже стала сезонной.
В жар бросает не только из-за горячих батарей, но и из-за квитанций. За отопление этой небольшой комнаты в коммунальной квартире Елене Пегашевой пришел счет более полутора тысяч рублей. Для малоимущей женщины с несколькими детьми на руках деньги немаленькие. Но больше всего возмущает другое.
Жители дома по улице Герцена еще до включения отопления обратились в ресурсоснабжающую организацию с просьбой пустить тепло в их квартиры не раньше октября. Все-таки температура воздуха на улице была положительной, можно было и потерпеть, но зато сэкономить на платежах. Однако не вышло. На руках у жителей – акт о подключении отопления, выданный в БашРТС, где указана конкретная дата – 1 октября.
Ситуация с отоплением уже третий год поднимает градус общественного напряжения. Сейчас больше всего возмущены жильцы тех домов, где не установлены счетчики тепла. Им начисление идет по нормативу. И независимо от того, когда фактически батареи стали теплыми, расчетный период начинается с официально объявленного властями отопительного сезона. В Уфе он стартовал 25 сентября.
Раньше за тепло жители платили круглый год. Но с 2019-го ввели 8-месячный расчетный период. Примерно столько по нормативу в Башкортостане длятся холода. Фактически фиксированную сумму оплаты просто разделили на меньший срок. А вот деление на дни предоставления услуги в нормативе не предусмотрено.
Жителям от ответов чиновников ни холодно, ни жарко. В этой старенькой двухэтажке по улице Герцена люди и так считают, что сильно переплачивают. При этом установка приборов учета в малоэтажных домах зачастую невозможна либо слишком затратна. И пока не изменится законодательство в области системы расчетов, погоду в их доме, похоже, и дальше будут считать по показателям норматива.