Жители Башкирии вновь массово жалуются на платежки за отопление

Не успели ресурсники подать тепло в дома, как людям начали приходить квитанции, причем за полный расчетный период. В основном жалуются на БашРТС. Похоже, проблема уже стала сезонной.

В жар бросает не только из-за горячих батарей, но и из-за квитанций. За отопление этой небольшой комнаты в коммунальной квартире Елене Пегашевой пришел счет более полутора тысяч рублей. Для малоимущей женщины с несколькими детьми на руках деньги немаленькие. Но больше всего возмущает другое.

Хочу добиться справедливости. За что за сентябрь мы платим, если у нас подключили отопление с 1 октября. Официально есть акты. Ксения Пегашева, жительница д. №34 по ул. Герцена

Жители дома по улице Герцена еще до включения отопления обратились в ресурсоснабжающую организацию с просьбой пустить тепло в их квартиры не раньше октября. Все-таки температура воздуха на улице была положительной, можно было и потерпеть, но зато сэкономить на платежах. Однако не вышло. На руках у жителей – акт о подключении отопления, выданный в БашРТС, где указана конкретная дата – 1 октября.

Ситуация с отоплением уже третий год поднимает градус общественного напряжения. Сейчас больше всего возмущены жильцы тех домов, где не установлены счетчики тепла. Им начисление идет по нормативу. И независимо от того, когда фактически батареи стали теплыми, расчетный период начинается с официально объявленного властями отопительного сезона. В Уфе он стартовал 25 сентября.

Начисления в отношении таких домов производятся в течение 8 месяцев одной и той же суммой на всем протяжении отопительного сезона вне зависимости от температурного и остальных режимов. Виктор Михадюк, заместитель директора филиала «Теплосбыт» ООО БашРТС

Раньше за тепло жители платили круглый год. Но с 2019-го ввели 8-месячный расчетный период. Примерно столько по нормативу в Башкортостане длятся холода. Фактически фиксированную сумму оплаты просто разделили на меньший срок. А вот деление на дни предоставления услуги в нормативе не предусмотрено.

Даже если несколько дней, теплоснабжающая организация обязана выставить платежки как за весь месяц по нормативу. При этом больше, чем 8 месяцев, теплоснабжающая организация выставлять не может. Она могла бы, например, если бы сдвинули на октябрь, люди получили бы платежки и за май, независимо от того, поступало ли тепло в этом месяце или нет. Марат Шангареев, заместитель министра, жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан