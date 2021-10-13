В Уфе хозяин киоска с шаурмой, которой отравились 16 человек, остался безнаказанным

Владелец киоска по продаже шаурмы, в которой отравились 16 человек, остался безнаказанным. Случай произошел в 2019 году в одном из уфимских бистро. Его клиенты после перекуса попали в реанимацию. Сегодня состоялся суд над бизнесменом.

Он сидит невозмутимо на скамье вместе с потерпевшими и внимательно слушает судью. В этот момент должна решиться судьба бизнесмена. Но Насруллоев как будто уже знает, что его ждет.

Пострадавшие в недоумении. Но для Насруллоева все сложилось наилучшим образом: обвинение сняли. На вопросы журналистов он отвечает немногосложными предложениями, а потерпевших и вовсе игнорирует. Извинился только на камеру.

Да, я виновен, я признаю вину и извиняюсь. Имомиддин Насруллоев, обвиняемый

Если сказать по-русски, нас просто повозили мордой по столу. Очень «красиво». Нам дали надежду, и что, и где этот человек, который нас очень «вкусно» накормил? Убежал куда-то. Даже не извинился, здорово. У людей дети в реанимации лежали, а он сбежал. Ну это реально страшно. Елена Богданова, пострадавшая

Расследование по этому делу длилось почти два года. Следователи выяснили, что в киоске по продаже шаурмы царит антисанитария.

По результатам расследования собраны доказательства причастности владельца кафе к нарушению санитарно-эпидемиологических требований, которые повлекли отравление. Несмотря на прекращение дела в суде, потерпевшие имеют право требования возмещения вреда здоровью с виновного, поскольку дело прекращено по нереабилитирующему основанию, а срока давности для подачи иска в данном случае не существует. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Тот день, еще из 2019 года, как страшный сон вспоминает Гульсина Костылева. Она, как и все остальные 16 пострадавших, приобрела шаурму на остановке в микрорайоне Сипайлово. После того, как женщина пришла домой, ей стало очень плохо. На тот момент она была на 8-м месяце беременности и уже воспитывала 2-летнюю дочь.

Скорую помогла вызвать дочь, которой тогда было всего 2,5 года. Я уже не в состоянии была. Она просто побежала к соседям и стала стучаться в двери. Они вызвали скорую, и меня на каталке увезли. Это было страшно. Гульсина Костылева, пострадавшая