В Уфе хозяин киоска с шаурмой, которой отравились 16 человек, остался безнаказанным

Владелец киоска по продаже шаурмы, в которой отравились 16 человек, остался безнаказанным. Случай произошел в 2019 году в одном из уфимских бистро. Его клиенты после перекуса попали в реанимацию. Сегодня состоялся суд над бизнесменом.
Он сидит невозмутимо на скамье вместе с потерпевшими и внимательно слушает судью. В этот момент должна решиться судьба бизнесмена. Но Насруллоев как будто уже знает, что его ждет.
Пострадавшие в недоумении. Но для Насруллоева все сложилось наилучшим образом: обвинение сняли. На вопросы журналистов он отвечает немногосложными предложениями, а потерпевших и вовсе игнорирует. Извинился только на камеру.
Расследование по этому делу длилось почти два года. Следователи выяснили, что в киоске по продаже шаурмы царит антисанитария.
Тот день, еще из 2019 года, как страшный сон вспоминает Гульсина Костылева. Она, как и все остальные 16 пострадавших, приобрела шаурму на остановке в микрорайоне Сипайлово. После того, как женщина пришла домой, ей стало очень плохо. На тот момент она была на 8-м месяце беременности и уже воспитывала 2-летнюю дочь.
На реабилитации Гульсина провела год вместе с новорожденным малышом. Пострадавшие не готовы мириться с решением Фемиды. Они собираются подавать апелляцию и требовать компенсации вреда здоровью. Что касается Насруллоева, сейчас ему ничто не мешает открыть новый бизнес, возможно, даже и на том же месте, только под другой вывеской.