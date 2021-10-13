В Уфе прошел пятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам

И если до этого в открытом турнире сразу 4 спортсмена имели равное количество очков, то по итогам сегодняшнего выступления среди мужчин в лидеры вышел Никита Витюгов из Санкт-Петербурга. Он был сильнее Дмитрия Андрейкина. Еще одним победителем игрового дня стал Владимир Федосеев. Он отстает от лидера соревнований на полбалла.