В Уфе прошел пятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам

В Уфе продолжаются суперфиналы чемпионата России по шахматам. Сегодня прошел пятый тур соревнований.
И если до этого в открытом турнире сразу 4 спортсмена имели равное количество очков, то по итогам сегодняшнего выступления среди мужчин в лидеры вышел Никита Витюгов из Санкт-Петербурга. Он был сильнее Дмитрия Андрейкина. Еще одним победителем игрового дня стал Владимир Федосеев. Он отстает от лидера соревнований на полбалла.
В чемпионате среди женщин сразу две шахматистки набрали по 4 очка и вышли вперед. Это Евгения Овод и Валентина Гунина. Обе сегодня одержали победы над своими соперницами.