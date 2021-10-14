В Уфу из Таджикистана хотели завести яблоки с вредителем

В Уфу пытались провезти опасные яблоки. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по республике. Продукты изъяли в аэропорту у пассажира из Таджикистана.

Фрукты отправили на исследование в Испытательную лабораторию Башкирского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. По результатам экспертизы, выяснилось, что в яблоках есть личинки многоядной мухи-горбатки. Вся семикилограммовая партия утилизирована.

Специалисты пояснили, что найденный вредитель опасен как для животных, так и для людей. Насекомое может являться переносчиком холеры. Муха-горбатка внесена в Перечень карантинных объектов России.