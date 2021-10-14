В Уфе появилось 10 новых аллей

В Ленинском районе появились три аллеи – «Зеленый щит», аллея Добра и рябиновая аллея в п. Ветошниково. В Демском районе заложена аллея Дружбы. В Октябрьском районе — аллеи Детства и Учительской славы, а возле театра «Нур» — Аллея прокуроров, высаженная в честь 300-летия Прокуратуры РФ. На территории парка Нефтехимиков заложена новая аллея, приуроченная к 70-летию образования Орджоникидзевского района. В Кировском районе высадили «Серебряный возраст» и «Сад памяти».