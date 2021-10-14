Более 25% населения Башкирии сделали прививку от гриппа

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Укол получили уже 1 033 042 человек. Среди них — 17 336 детей. Такую статистику приводит Роспотребнадзор по Башкирии.

Фото №1 - Более 25% населения Башкирии сделали прививку от гриппа

Сезон гриппа в этом году совпадает с эпидемией COVID-19. Медики отмечают, что чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше, потому что заболевание сразу двумя инфекциями может привести к летальному исходу.

Напомним, острая вирусная инфекция (ОРВИ) передается воздушно-капельным путем. Сопровождается лихорадкой 38 °C и выше, интоксикацией и поражением дыхательных путей.

Фото: ИА "Башинформ". 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии