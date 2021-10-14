Более 25% населения Башкирии сделали прививку от гриппа

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Укол получили уже 1 033 042 человек. Среди них — 17 336 детей. Такую статистику приводит Роспотребнадзор по Башкирии.

Сезон гриппа в этом году совпадает с эпидемией COVID-19. Медики отмечают, что чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше, потому что заболевание сразу двумя инфекциями может привести к летальному исходу.