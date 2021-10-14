В Башкирии за фальсификацию доказательств по уголовному делу осудили следователя

Вместе с тем, полицейский умышленно, не желая проводить необходимый объем следственных действий, желая облегчить утверждение обвинительного заключения прокурором за счет представления фальсифицированных доказательств вины обвиняемого, показать себя с положительной стороны перед своим руководством, незаконно изготовил схему ДТП, в которой указал, что происшествие произошло в зоне действия дорожного знака «Пешеходный переход».

пресс-служба прокуратуры Башкирии