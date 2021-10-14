С начала года в Уфе количество погибших детей в пожарах возросло в 3 раза

С начала года в Уфе число погибших в пожарах увеличилось на 36%, а детей - в 3 раза. Зарегистрировано 1635 пожаров. Таким образом, рост погибших достигает 136%, детей – 300%. Такие цифры на оперативном совещании в муниципалитете озвучил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе ГУ МЧС России по республике Айнур Акчурин.
Как показывает статистика, большинство пожаров происходит в жилых домах. Также гибель людей происходит на территориях садово-огороднических товариществ. В большинстве случаев причинами трагедии становятся несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и электрооборудования.
Для предотвращения пожаров Айнур Акчурин рекомендовал администрациям районов обновить списки проживающих в садовых товариществах. Особое внимание начальник отдела попросил обратить на многодетные семьи и одиноких пожилых граждан.