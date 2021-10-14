Жительница Уфы рассказала, как ее родители перенесли COVID-19

У меня заболели родители в январе этого года. Маме 49 лет, папе – 60. Вообще заразились все вместе, но меня в больницу не забрали: объяснили, что нет свободных коек. Хотя и родителей отправить в лечебницу было затруднительно – для мамы попросила направление через знакомого врача, а папу отправили на скорой помощи. К нам приехала хорошая фельдшер, она дозвонилась руководству и убедила, что отца надо забрать в госпиталь.

уфимка