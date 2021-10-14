Жительница Уфы рассказала, как ее родители перенесли COVID-19
Ежедневно в Башкирии увеличивается число зараженных новой коронавирусной инфекцией. Жительница Уфы рассказала изданию ГорОбзор.ру, как ее семья перенесла COVID-19.
У меня заболели родители в январе этого года. Маме 49 лет, папе – 60. Вообще заразились все вместе, но меня в больницу не забрали: объяснили, что нет свободных коек. Хотя и родителей отправить в лечебницу было затруднительно – для мамы попросила направление через знакомого врача, а папу отправили на скорой помощи. К нам приехала хорошая фельдшер, она дозвонилась руководству и убедила, что отца надо забрать в госпиталь.
уфимка
Со слов уфимки, ее родители остались довольны лечением и работой медперсонала уфимской больницы №3. В госпитале они провели довольно много времени: отец девушки пролежал в больнице 14 дней, а мать - 18.
В госпитале было хорошо – имелись все лекарства, питание было качественное. Родителям несколько раз в день ставили все необходимые уколы и капельницы. Мама поступила в лечебницу с поражением легких в 33 процента, но пока лечилась, поражение развилось до 60 процентов.
уфимка
Девушка подчеркнула, что на момент заражения ее родители не были вакцинированы.
Сейчас они уже привились – испугались сильно. Хотя до болезни были против прививок, но через полгода после выздоровления они прошли вакцинацию.