В Уфе две мошенницы забрали у 83-летней бабушки последние деньги

83-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и рассказала, что ее обманули аферисты. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
К пенсионерке пришли две женщины и представились сотрудницами отдела социального обеспечения. Доверчивая пожилая женщина без раздумий пустила их в свой дом.
В этот же вечер к пожилой уфимке приехала в гости сестра с племянницей, и заявительница вручила гостье купюру номиналом 5 тысяч рублей, однако племянница заметила, что купюра - фальшивая. Пенсионерка поспешила обратиться в полицию.