В Уфе две мошенницы забрали у 83-летней бабушки последние деньги

83-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и рассказала, что ее обманули аферисты. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

К пенсионерке пришли две женщины и представились сотрудницами отдела социального обеспечения. Доверчивая пожилая женщина без раздумий пустила их в свой дом.

После чего незваные гостьи рассказали, что необходимо поменять старые купюры на новые банкноты. Поверив им, женщина принесла имеющуюся наличность. Последние отсчитали 85 тысяч рублей и забрали их себе, а взамен потерпевшей отдали якобы новые пятитысячные купюры. Получив желаемое, женщины ушли. пресс-служба МВД Башкирии