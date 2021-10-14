В Уфе обсудят вопросы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Напомним, памятник Салавату Юлаеву в Уфе снимут с постамента и отреставрируют на той же площадке. Тему реставрации скульптуры активно комментировали пользователи соцсетей.
В Уфе состоится открытая встреча по поводу реконструкции памятника. Об этом в Facebook заявил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Азат Бадранов.
Круглый стол пройдёт 14 октября в ГКЗ «Башкортостан». Принять участие могут все желающие — общественники, ученые, эксперты.
На обсуждение смогут попасть только те, кто привит и переболел не более 5 месяцев назад. Также нужно будет предъявить документы.