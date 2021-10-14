В Уфе обсудят вопросы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Напомним, памятник Салавату Юлаеву в Уфе снимут с постамента и отреставрируют на той же площадке. Тему реставрации скульптуры активно комментировали пользователи соцсетей.

В Уфе состоится открытая встреча по поводу реконструкции памятника. Об этом в Facebook заявил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Азат Бадранов.

Круглый стол пройдёт 14 октября в ГКЗ «Башкортостан». Принять участие могут все желающие — общественники, ученые, эксперты.

Со своей стороны обязуюсь обеспечить участие республиканских и городских органов власти. Желающие принять участие пишите мне. Ждем всех, кто искренне переживает за судьбу памятника и готов к конструктивному взаимодействию. Азат Бадранов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан