В Уфе обсудят вопросы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Напомним, памятник Салавату Юлаеву в Уфе снимут с постамента и отреставрируют на той же площадке. Тему реставрации скульптуры активно комментировали пользователи соцсетей.

Фото №1 - В Уфе обсудят вопросы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву

В Уфе состоится открытая встреча по поводу реконструкции памятника. Об этом в Facebook заявил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Азат Бадранов.   

Круглый стол пройдёт 14 октября в ГКЗ «Башкортостан». Принять участие могут все желающие — общественники, ученые, эксперты.

Со своей стороны обязуюсь обеспечить участие республиканских и городских органов власти. Желающие принять участие пишите мне. Ждем всех, кто искренне переживает за судьбу памятника и готов к конструктивному взаимодействию. 

Азат Бадранов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 

На обсуждение смогут попасть только те, кто привит и переболел не более 5 месяцев назад. Также нужно будет предъявить документы. 

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