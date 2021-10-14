В Уфе двое мужчин украли из магазина электроинструмент
Накануне в Уфе двое мужчин украли из магазина строительный инструмент. Сотрудники полиции задержали 43 и 44-летних уфимцев, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, оба приятелями нигде не работают, решили употребить спиртное. Однако денег у них не оказалось. Тогда один из них предложил сходить в магазин и похитить какой-нибудь товар, чтобы в последующем его продать. Мужчины зашли в магазин, расположенный по улице Ухтомского, и один из них начал отвлекать продавщицу, а его приятель тем временим забрал дрель-шуруповерт. После чего оба поспешили покинуть магазин.
пресс-служба МВД Башкирии
Свою вину отрицать мужчины не стали. Они рассказали, что продали украденный электроинструмент прохожему за 700 рублей.
По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.