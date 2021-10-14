В Уфе двое мужчин украли из магазина электроинструмент

По предварительным данным, оба приятелями нигде не работают, решили употребить спиртное. Однако денег у них не оказалось. Тогда один из них предложил сходить в магазин и похитить какой-нибудь товар, чтобы в последующем его продать. Мужчины зашли в магазин, расположенный по улице Ухтомского, и один из них начал отвлекать продавщицу, а его приятель тем временим забрал дрель-шуруповерт. После чего оба поспешили покинуть магазин.

пресс-служба МВД Башкирии