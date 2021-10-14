Жители Уфы позвонили в колл-центр более 12 тысяч раз с вопросами по теплоснабжению

Жители Уфы позвонили в колл-центр «Уфа-тёплая» более 12 тысяч раз по вопросам отопления. Напомним, центр обработки звонков работает уже четвертую неделю.

Из-за большого числа запросов и звонков с начала месяца штат центра увеличили до 49 человек. Только за прошедшую неделю поступило 3 418 заявок.