Жители Уфы позвонили в колл-центр более 12 тысяч раз с вопросами по теплоснабжению

Жители Уфы позвонили в колл-центр «Уфа-тёплая» более 12 тысяч раз по вопросам отопления. Напомним, центр обработки звонков работает уже четвертую неделю.
Из-за большого числа запросов и звонков с начала месяца штат центра увеличили до 49 человек. Только за прошедшую неделю поступило 3 418 заявок.
Сейчас у населения стало больше вопросов по поводу начислений. Так, за прошлую неделю сотрудники центра приняли 192 таких обращения. Вопросы по платёжкам отрабатываются совместно с ресурсоснабжающими организациями. Запрос обрабатывается в максимально короткие сроки.