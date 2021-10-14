В Башкирии семья с детьми спаслась из горящего дома

Вчера, 13 октября, в Бижбулякском районе Башкирии произошел пожар. На место происшествия незамедлительно направились экстренные службы.
В пресс-службе МЧС республики рассказали, что в селе Верхняя Курмаза вспыхнул бревенчатый дом. На момент возгорания в доме находились родители и четверо детей: 5 и 7-летние девочки, 3-летний мальчик и грудная малышка.
Пожарные ликвидировали огонь за 18 минут. К счастью, обошлось без жертв - семья смогла самостоятельно покинуть горящий дом.
Выяснилось, что сначала мама заметила дым, затем уже сработал пожарный извещатель, который установлен в прошлом году. Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Фото: Пресс-служба МЧС Башкирии.