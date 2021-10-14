В Уфе скончался пассажир автомобиля Toyota Camry, врезавшегося в столб

В Уфе пассажир иномарки, которая врезалась на большой скорости в столб, скончался от полученных в ДТП травм. Об этом рассказали в прямом эфире ЦУР Башкортостана.
Напомним, ужасная авария произошла вчера, 13 октября, ранним утром. На перекрестке улиц Владивостокской и Революционной автомобиль Toyota Camry протаранил светофор, после чего - электроопору.
За рулем "Камри" находился 24-летний парень. Вместе с ним в салоне легковушки находились девушка и парень.
«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, один пассажир — парень скончался в больнице», сообщила в прямом эфире ЦУР РБ представитель Госкомитета РБ по ЧС Эльвина Якшыгулова.