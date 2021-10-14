В 13-ю больницу Уфы поступило новое оборудование для ПЦР-исследований

К примеру, 96 образцов обрабатывали полтора часа, с помощью анализатора на это уходит 18 минут. Дополнительно больница получила амплификаторы, которые определяют результаты. Это также позволило увеличить мощность лаборатории до 700 анализов на COVID-19 в день.

Лаборатория на базе 13-й больницы стала централизованной в прошлом году – анализы там обрабатывают из 23 медучреждений. Зачастую в районных больницах нет соответствующего оборудования. Пациентам, к примеру, чтобы сдать биоматериал на гормоны, приходилось ехать в Уфу. При централизации достаточно обратиться к врачу по месту жительства. Анализы обработают в Уфе, и результат поступит к медработнику. За счет современных аппаратов количество видов исследований увеличилось до 450. Ежедневно в лаборатории обрабатывает до 6500 тысяч проб.