Водитель был пьян: появились подробности жуткого ДТП в Уфе

Вчера, 13 октября, в Уфе произошло страшное ДТП - автомобиль Toyota Camry на скорости протаранил светофор, а после чего - столб. В Госавтоинспекции республики рассказали подробности случившегося.

ДТП произошло на улице Революционной. За рулем иномарки находился 24-летний парень. Выяснилось, что в момент аварии он был пьян.

Освидетельствование показало наличие 0.855 мг. алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. ГИБДД Башкирии

28-летний пассажир иномарки скончался в реанимации, 24-летняя пассажирка находится в больнице с тяжелыми травмами. Также в ДТП пострадал и сам водитель. Расследование продолжается.