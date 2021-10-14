Школьник из Башкирии борется за право представлять республику на «Абилимпиксе»

Борется за право представлять республику на Всероссийском «Абилимпиксе». На базе Уфимского лимонария прошел отборочный этап VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В компетенции «Ландшафтный дизайн» среди школьников республику представляет воспитанник коррекционной школы из Бижбулякского района Александр Рыцев.
Ученику 10 класса предстояло за определенное время выполнить фрагмент малого сада. С заданием конкурсант из Башкортостана справился достаточно быстро.