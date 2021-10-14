В России предложили продавать алкоголь по QR-коду после вакцинации

В России предложили продавать алкоголь только тем, кто может предоставить QR-код после вакцинации от коронавируса. С такой инициативой выступила Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.
«Говорит Москва» передаёт, что, по мнению омбудсмена, такая мотивация точно подействует на тех, кто всё ещё отказывается от вакцинации.
Напомним, во многих регионах России введены дополнительные ограничения, чтобы повысить уровень вакцинации от коронавируса. В частности, в Башкирии посетить культурные, спортивные и некоторые торговые площадки можно только с сертификатом о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.