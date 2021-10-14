В России предложили продавать алкоголь по QR-коду после вакцинации

В России предложили продавать алкоголь только тем, кто может предоставить QR-код после вакцинации от коронавируса. С такой инициативой выступила Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

Фото №1 - В России предложили продавать алкоголь по QR-коду после вакцинации

«Говорит Москва» передаёт, что, по мнению омбудсмена, такая мотивация точно подействует на тех, кто всё ещё отказывается от вакцинации.

Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение.

Анастасия Татулова, общественный омбудсмен по защите МСП в РФ

Напомним, во многих регионах России введены дополнительные ограничения, чтобы повысить уровень вакцинации от коронавируса. В частности, в Башкирии посетить культурные, спортивные и некоторые торговые площадки можно только с сертификатом о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.

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