В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

В ходе допроса подозреваемый признался и пояснил, что они вместе с другом являются не только потребителями наркотических средств, но и «закладчиками», получая от этого незаконного бизнеса денежные средства. В ходе осмотра места происшествия в городе Октябрьском были обнаружены и изъяты 6 свертков с неизвестным веществом внутри, общей массой почти 6,5 граммов. А в одном из садоводческих товариществ Туймазинского района из тайников были изъяты 9 свертков с веществом общей массой 9,7 граммов. Согласно проведенному исследованию установлено, что обнаруженное вещество является гашишем. Как пояснил задержанный, наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок.

пресс-служба МВД Башкирии