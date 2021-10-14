В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

В Октябрьском полицейские задержали мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

Сотрудники полиции остановили автомобиль. При виде правоохранителей водитель и пассажир легковушки бросились бежать, однако одного из них удалось задержать - им оказался 20-летний житель Татарии. Он рассказал, что приехал с другом приехал за наркотиками.

Стражами порядка вместе с фигурантом уголовного дела был осуществлен выезд на место задержания, где в лесном массиве по имеющимся координатам была обнаружена закладка с веществом, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством мефедрон, общей массой более 0,9 грамма.

В ходе допроса подозреваемый признался и пояснил, что они вместе с другом являются не только потребителями наркотических средств, но и «закладчиками», получая от этого незаконного бизнеса денежные средства. В ходе осмотра места происшествия в городе Октябрьском были обнаружены и изъяты 6 свертков с неизвестным веществом внутри, общей массой почти 6,5 граммов. А в одном из садоводческих товариществ Туймазинского района из тайников были изъяты 9 свертков с веществом общей массой 9,7 граммов. Согласно проведенному исследованию установлено, что обнаруженное вещество является гашишем. Как пояснил задержанный, наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок.

пресс-служба МВД Башкирии

В скором времени полицейские задержали второго подельника. 22-летний житель Татарии прятался в бане на приусадебном участке.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

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