В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

В Октябрьском полицейские задержали мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции остановили автомобиль. При виде правоохранителей водитель и пассажир легковушки бросились бежать, однако одного из них удалось задержать - им оказался 20-летний житель Татарии. Он рассказал, что приехал с другом приехал за наркотиками.
Стражами порядка вместе с фигурантом уголовного дела был осуществлен выезд на место задержания, где в лесном массиве по имеющимся координатам была обнаружена закладка с веществом, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством мефедрон, общей массой более 0,9 грамма.
В скором времени полицейские задержали второго подельника. 22-летний житель Татарии прятался в бане на приусадебном участке.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.