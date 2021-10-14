В Уфе мужчины напали на полицейских

В Уфе за нападение на сотрудников полиции будут судить двоих мужчин. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Уфе мужчины напали на полицейских

Инцидент произошел в июле 2021 года. Двое сотрудников полиции прибыли на ночной вызов о нарушении тишины. На законные требования представителей власти обвиняемые набросились на правоохранителей.

На требование сотрудников полиции прекратить противоправные деяния, один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал их оскорблять, а затем пытался нанести удары руками в голову представителя власти. В связи с этим в отношении нарушителя были применены наручники. С целью воспрепятствовать задержанию своего товарища, второй обвиняемый нанес сотруднику полиции удары кулаком в различные части тела, схватив за форменное обмундирование.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Действия обвиняемых пресекли другие сотрудники полиции. Свою вину они отрицать не стали. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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