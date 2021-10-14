В Уфе мужчины напали на полицейских

На требование сотрудников полиции прекратить противоправные деяния, один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал их оскорблять, а затем пытался нанести удары руками в голову представителя власти. В связи с этим в отношении нарушителя были применены наручники. С целью воспрепятствовать задержанию своего товарища, второй обвиняемый нанес сотруднику полиции удары кулаком в различные части тела, схватив за форменное обмундирование.

пресс-служба прокуратуры Башкирии