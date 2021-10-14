В Башкирии легковушка сбила лошадь: водитель погиб на месте

Вчера вечером, 13 октября, в Учалинском районе Башкирии автомобиль "Лада" пятнадцатой модели сбил лошадь, после чего съехал в кювет. ДТП произошло на 131 километре автодороги Белорецк - Учалы - Миасс.

В пресс-службе ГИБДД РБ рассказали, что за рулем "Пятнадцатой" находился 31-летний мужчина. По всей видимости, он не успел среагировать.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и скончался до приезда врачей. Лошадь погибла. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства трагедии.