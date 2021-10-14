Эксперты Уфы рассказали, когда можно планировать беременность после вакцинации

Эксперты продолжают свои исследования о влиянии коронавирусной инфекции на репродуктивную систему человека. Чтобы защитить своё здоровье и жизнь будущих детей стоит задуматься о защите от коронавируса уже сейчас.

Врач-инфекционист медицинской компании «Инвитро» Андрей Поздняков сообщил изданию UfaTime.ru, что учёные ещё точно не знают, как именно коронавирус влияет на репродуктивную систему. Однако предположительно заболевание может негативно сказаться и на мужском, и на женском здоровье из-за рецептора ACE в структуре вируса.

Эксперты рекомендуют вакцинироваться женщинам, которые планируют беременность. Это позволит снизить риск заражения коронавирусом в тяжелой форме. При этом врачи отмечают, что после вакцинации приступить к попыткам зачатия ребёнка можно уже в следующем цикле.