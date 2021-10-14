Депутаты Курултая определили вопросы повестки пленарного заседания

Предпринятые меры сработали и исчерпали свою эффективность. Ограничения на продажу алкоголя в дни новогодних каникул могут отменить. Законопроект рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Госсобрания республики в октябре.

 Сегодня состоялся президиум, на котором башкирские парламентарии утвердили повестку предстоящего заседания. В общей сложности к рассмотрению предлагалось порядка 30 законопроектов. Из наиболее значимых вопросов, по мнению спикера башкирского парламента, увеличение объема бюджетных средств, направляемых на ремонт жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменения в закон, связанный с инвестиционным налоговым вычетом.

Сейчас вычет у нас составляет до 50%, увеличивается до 90%. Те предприятия, которые будут вкладывать свои средства в инфраструктуру, приобретение оборудования, другие вопросы, связанные с производственной детальностью, им будет увеличиваться вычет. Это одна из форм повышения инвестиционной привлекательности.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
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