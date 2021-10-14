Депутаты Курултая определили вопросы повестки пленарного заседания

Предпринятые меры сработали и исчерпали свою эффективность. Ограничения на продажу алкоголя в дни новогодних каникул могут отменить. Законопроект рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Госсобрания республики в октябре.
Сегодня состоялся президиум, на котором башкирские парламентарии утвердили повестку предстоящего заседания. В общей сложности к рассмотрению предлагалось порядка 30 законопроектов. Из наиболее значимых вопросов, по мнению спикера башкирского парламента, увеличение объема бюджетных средств, направляемых на ремонт жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменения в закон, связанный с инвестиционным налоговым вычетом.