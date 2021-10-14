Депутаты Курултая определили вопросы повестки пленарного заседания

Сейчас вычет у нас составляет до 50%, увеличивается до 90%. Те предприятия, которые будут вкладывать свои средства в инфраструктуру, приобретение оборудования, другие вопросы, связанные с производственной детальностью, им будет увеличиваться вычет. Это одна из форм повышения инвестиционной привлекательности.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан