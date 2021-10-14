В эфире телеканала БСТ обсудят вопросы обязательной вакцинации граждан

Сегодня, 14 октября, в 15:00 в министерстве здравоохранения Башкортостана пройдёт брифинг по вопросам вакцинации.

Эпидемиологическая ситуация в России и в регионе всё ещё крайне напряженная. Эксперты всего мира утверждают, что единственный способ замедлить распространение коронавируса – вакцинация.