В эфире телеканала БСТ обсудят вопросы обязательной вакцинации граждан

Сегодня, 14 октября, в 15:00 в министерстве здравоохранения Башкортостана пройдёт брифинг по вопросам вакцинации.
Эпидемиологическая ситуация в России и в регионе всё ещё крайне напряженная. Эксперты всего мира утверждают, что единственный способ замедлить распространение коронавируса – вакцинация.
В Башкортостане для некоторой категории граждан вакцинация будет обязательной. В прямом эфире БСТ специалисты Минздрава, Роспотребнадзора и других ведомств подробно ответят на актуальные вопросы о вакцинации.