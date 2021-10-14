ВК «Урал» одержал первую победу в Суперлиге

Новичок волейбольного клуба «Урала» удачно влился в команду, а сам клуб одержал на днях первую победу в Суперлиге. Съемочная группа БСТ побывала на тренировке волейболистов и узнала, с каким настроением они вошли в новый сезон.
Осенью состав «Урала» пополнил экс-игрок сборной Франции Николас Марешаль. Какое-то время он долго был без клуба, но потом согласился на предложение уфимской команды, которая давно нуждалась в качественном легионере. И уже во втором своем официальном матче за «Урал» против «Югры-Самотлор» Морешаль стал лучшим и на подаче, и в приёме. Кроме того, во втором сете при счете 17:19 Николас показал фантастическую серию: он подал восемь подач подряд и красиво закончил партию эйсом.
Рассчитывает на то, что Марешаль станет лидером «Урала» и будет живым примером для других волейболистов, и тренерский штаб команды. Вообще в межсезонье состав уфимского коллектива прилично изменился. Времени адаптироваться у новичков было не так много, поэтому волейболисты наигрывают связи уже по ходу сезона.
В Суперлиге «Урал» провёл пока две игры. В первом матче уфимцы проиграли нижегородскому АСК 0:3, зато во второй игре одержали красивую победу над «Югрой-Самотлор» – 3:2. Впереди у уфимской команды домашняя встреча с красноярским «Енисеем».
Матч с «Енисеем» состоится на стадионе «Динамо» 16 октября в 18:00. Но попасть на игру смогут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом или сдавшие накануне отрицательный ПЦР-тест.