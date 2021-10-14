В Башкирии на три месяца остановили работу громкого холодильника в магазине разливных напитков

Накануне в Ишимбае сотрудники ФССП на три месяца остановили работу громкого холодильника в "пивнушке". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В "пивнушку" неожиданно нагрянули сотрудники Роспотребнрадзора. В ходе проверки подтвердилось, что уровень шума от холодильника мешает жильцам многоквартирного дома.

Судебные приставы отключили холодильный аппарат и опечатали. Хозяина заведения привлекли к административной ответственности, а магазин разливных напитков закрыли на 90 суток. За данный срок владельцу необходимо устранить выявленные нарушения.