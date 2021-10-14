В Башкортостане сельским врачам и учителям будут бесплатно выделять земельные участки

В Министерстве земельных и имущественных отношений сообщили о подготовке соответствующего законопроекта. В ведомстве предлагают выдавать участки в аренду на пять лет, а после постройки дома передавать в собственность. Такая мера позволит закрепить молодых специалистов на селе и решить проблему дефицита кадров.

По данным правительства, более 18 тысяч многодетных и семей, воспитывающих ребенка-инвалида, также могут получить землю или денежную выплату в размере 250 тысяч рублей. С октября прошлого года в республике выдано 600 свидетельств о выплате. Андрей Назаров поручил ускорить процесс. Также на совещании утвердили Концепцию развития системы отдыха и оздоровления детей в республике до 2024 года и план мероприятий по ее реализации. Детский отдых в Башкортостане он охватывает около 390 тысяч подростков ежегодно.