Жители Уфы спасли собаку с перерезанным горлом

Стало известно, что жители Уфы спасли собаку с перерезанным горлом. Инцидент произошёл ещё в 2020 году.

Как сообщает портал Mash Batash, дети мирно играли во дворе, пока не услышали жуткие хрипы из мусорного бака. Когда ребята заглянули внутрь, перед ними открылась ужасающая картина: среди мусора умирала собака Марина с перерезанным горлом. Оказалось, убить её попытался хозяин.

На плач детей сбежались взрослые, которые не смогли оставить несчастную в беде. У собаки были перерезаны трахея и пищевод. Ветеринарам удалось помочь несчастной, но после этого начался долгий процесс реабилитации.