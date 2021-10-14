Школьники из Уфы представят свои работы на Дне детского экологического кино

Уфимские школьники будут представлять республику на Дне детского экологического кино. Всероссийское мероприятие состоится сегодня в Ленинградской области. На мероприятии дети представляют фильмы, которые поднимают темы экологии и сохранения природы. Съемочная группа БСТ побывала в подростковой киностудии и посмотрела за процессом создания одной из работ.
Пока оператор выстраивает кадр, интервьюер готовит вопросы для предстоящей беседы. В гостях киностудии – директор экологического движения «Чистая Уфа» Елена Воробьева. Автор множества акций, в том числе и по сбору крышек от пластиковых бутылок. Задача нынешней съемки – рассказать о проекте и его значимости на понятном языке.
Совместно с экоактивистами дети уже подготовили несколько короткометражек. В своих работах юные киношники затрагивают темы раздельного сбора отходов, нерационального использования природных ресурсов и не только.
В студии азы киноискусства изучили десятки школьников, некоторые впоследствии поступили в профильные учебные заведения. Ну а кто-то из учеников не скрывает: становиться режиссером не планирует, зато полученные навыки пригодятся в других сферах.
Свои работы школьники представят на детском экологическом кинофестивале, который состоится в Ленинградской области. Ежегодно на конкурсный просмотр поступают фильмы со всей страны. Дети надеются, что их работы не просто будут высоко оценены членами жюри, но и заставят зрителей по-другому взглянуть на проблемы окружающей среды.