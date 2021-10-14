Школьники из Уфы представят свои работы на Дне детского экологического кино

Уфимские школьники будут представлять республику на Дне детского экологического кино. Всероссийское мероприятие состоится сегодня в Ленинградской области. На мероприятии дети представляют фильмы, которые поднимают темы экологии и сохранения природы. Съемочная группа БСТ побывала в подростковой киностудии и посмотрела за процессом создания одной из работ.

Пока оператор выстраивает кадр, интервьюер готовит вопросы для предстоящей беседы. В гостях киностудии – директор экологического движения «Чистая Уфа» Елена Воробьева. Автор множества акций, в том числе и по сбору крышек от пластиковых бутылок. Задача нынешней съемки – рассказать о проекте и его значимости на понятном языке.

Мы сейчас снимаем с ребятами путешествие крышечки. Ребята принимают активное участие, они сами озвучивают, пишут сценарий, делают раскадрировку. И для них большой опыт, для проекта будет ролик, который будет объяснять, какое же все-таки путешествие происходит с крышечкой. Елена Воробьева, директор экологического движения «Чистая Уфа»

Совместно с экоактивистами дети уже подготовили несколько короткометражек. В своих работах юные киношники затрагивают темы раздельного сбора отходов, нерационального использования природных ресурсов и не только.

Сколько студия наша работает – с 2014 года. На протяжении этого периода у нас сделано много роликов, связанных с экологией. Ольга Позолотина, руководитель подростковой видеостудии «Свет»

В студии азы киноискусства изучили десятки школьников, некоторые впоследствии поступили в профильные учебные заведения. Ну а кто-то из учеников не скрывает: становиться режиссером не планирует, зато полученные навыки пригодятся в других сферах.

Я хочу быть архитектором. Но мне хочется снимать все свои аппараты, концепты, описывать, как они будут выглядеть. Арсен Магазов

Я первый раз пришел. Интересно посмотреть, как тут все происходит. Буду учиться расставлять все, снимать. Азамат Валитов