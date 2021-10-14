В Башкирии вводят систему QR-кодов для фитнеса и салонов красоты
В Башкортостане усиливаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Снизить заболеваемость, по словам экспертов, на данном этапе может только вакцинация.
Так, с 18 октября в силу вступает третий этап ковид-ограничений в республике. В частности, предъявлять справку о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, указывающий на то, что человек переболел не позднее шести месяцев назад, придётся в:
— заведений общепита, где более 50 посадочных мест.
При этом с 27 октября отрицательный ПЦР-тест действовать не будет. Жителей республики пустят лишь с сертификатом о вакцинации.
В текущей ситуации — это разумное компромиссное решение. Полтора года назад нас просто закрыли на месяц, а сейчас можно спокойно работать, соблюдая все требования. Мы работаем исключительно по записи, многих клиентов знаем не первый год, и они относятся к мерам с поддержкой. Примерно 80% уже вакцинировались или переболели. Возможно, будут конфликтные ситуации и кому-то придется отказывать в посещении, но что поделать, мы не можем рисковать здоровьем и стабильностью бизнеса. Надеюсь, все эти ограничения ненадолго.
Анна Иванова, хозяйка небольшой парикмахерской
Поддерживают такое мнение и представители спортивной сферы.
Мы солидарны, что ситуация сложная и нужно принимать меры, поэтому готовы соблюдать разумные требования. Еще с прошлого года во всех заведениях нашего холдинга нанесена разметка для разделения потоков, персонал ходит в масках и сделал прививки. Проверять сертификаты на входе перед выдачей полотенец будут администраторы. Не создавая паники, мы спокойно предупредили наших любимых клиентов, что с понедельника вводятся новые требования и просим их быть готовыми. Мы считаем важным, чтобы государство сохранило фитнес-индустрию и люди могли поддерживать здоровье и повышать так необходимый им сейчас иммунитет.
Хайдар Хусаинов, председатель совета директоров «Persona Sport Fitness Holding»