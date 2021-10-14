В Башкирии вводят систему QR-кодов для фитнеса и салонов красоты

В текущей ситуации — это разумное компромиссное решение. Полтора года назад нас просто закрыли на месяц, а сейчас можно спокойно работать, соблюдая все требования. Мы работаем исключительно по записи, многих клиентов знаем не первый год, и они относятся к мерам с поддержкой. Примерно 80% уже вакцинировались или переболели. Возможно, будут конфликтные ситуации и кому-то придется отказывать в посещении, но что поделать, мы не можем рисковать здоровьем и стабильностью бизнеса. Надеюсь, все эти ограничения ненадолго.

Анна Иванова, хозяйка небольшой парикмахерской