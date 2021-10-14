В Башкирии молодой парень избил 94-летнюю ветерана труда

В больницу Ишимбая доставили 94-летнюю пенсионерку в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, её избил 19-летний парень.

Врачи диагностировали у женщины кровоизлияние в мозг и гематомы по всему телу. Как сообщает ИА «Башинформ», преступление произошло в многоквартирном доме по улице Губкина в ночь с 9 на 10 октября.

По некоторой информации, пенсионерку избил внук её соседки. Женщина якобы затопила семью, которая живёт под ней. В квартире даже произошло короткое замыкание. Внук в этот момент был пьян.