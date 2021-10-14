Башкортостан переживает самый тяжелый период пандемии – Радий Хабиров

По словам главы республики, рекорды по числу заразившихся и умерших от коронавируса бьются почти ежедневно. Тем не менее система здравоохранения пытается выдерживать такую непростую нагрузку. В республике проделали много работы по усилению лечебной инфраструктуры. Сейчас акцент в борьбе с COVID-19 сделан на вакцинации. Прививку в общей сложности должны сделать почти 2,5 млн жителей, пока же план выполнен наполовину. Чтобы каждый осознавал ответственность перед обществом и позаботился о необходимых противоэпидемических мерах, был введен ряд ограничений, поделился глава в интервью.