Башкортостан переживает самый тяжелый период пандемии – Радий Хабиров

Башкортостан сейчас переживает самый тяжелый период пандемии. Об этом Радий Хабиров рассказал в интервью одному из федеральных каналов.

По словам главы республики, рекорды по числу заразившихся и умерших от коронавируса бьются почти ежедневно. Тем не менее система здравоохранения пытается выдерживать такую непростую нагрузку. В республике проделали много работы по усилению лечебной инфраструктуры. Сейчас акцент в борьбе с COVID-19 сделан на вакцинации. Прививку в общей сложности должны сделать почти 2,5 млн жителей, пока же план выполнен наполовину. Чтобы каждый осознавал ответственность перед обществом и позаботился о необходимых противоэпидемических мерах, был введен ряд ограничений, поделился глава в интервью.

В первый раз я был в «красной зоне» госпиталя год назад. Там мужчины сидели и играли в карты. Я был последний раз неделю назад. Это совсем другая история: там нет улыбок, там нет шуток. Люди либо на животе лежат, люди притихшие. Очень тяжело проходит болезнь.

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