В Госсобрании Башкортостана обсудили вопросы сотрудничества с Каракалпакстаном

Башкирские парламентарии помогут Каракалпакстану в части выстраивания экологической политики. Иностранный регион является частью Узбекистана. Вопросы сотрудничества между двумя республиками обсудили сегодня в Госсобрании.

На встрече с председателем Курултая, а также руководителями профильных комитетов была депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Лейли Сейтова. Обе республики давно связывают тесные культурные, гуманитарные, национальные и экономические узы. Узбекистан занимает десятое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Будучи членом экологической партии, Лейли Сейтова быстро нашла общий язык с председателем «зеленых» Руфиной Шагаповой. Оба политика уже наметили пути взаимодействия в части защиты окружающей среды.

В финале визита гостья подарила башкирским парламентариям национальные каракалпакские наряды.

Просто познакомившись, мы уже наметили столько планов: это и помощь в совершенствовании экологического законодательства. Ну а в Каракалпакстане его нет, мы поможем  коллегам создать новый Экологический кодекс.

Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию

Нас объединяют одни проблемы, проблемы экологии, развития регионов. Нельзя отделять экологию от экономики, это все тесно взаимосвязано.

Лейли Сейтова, депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по бюджету и экономическим вопросам
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