В Госсобрании Башкортостана обсудили вопросы сотрудничества с Каракалпакстаном

Башкирские парламентарии помогут Каракалпакстану в части выстраивания экологической политики. Иностранный регион является частью Узбекистана. Вопросы сотрудничества между двумя республиками обсудили сегодня в Госсобрании.

На встрече с председателем Курултая, а также руководителями профильных комитетов была депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Лейли Сейтова. Обе республики давно связывают тесные культурные, гуманитарные, национальные и экономические узы. Узбекистан занимает десятое место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Будучи членом экологической партии, Лейли Сейтова быстро нашла общий язык с председателем «зеленых» Руфиной Шагаповой. Оба политика уже наметили пути взаимодействия в части защиты окружающей среды.